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В Башкирии начальник отдела образования района премировал сам себя и уволился
Сюжеты:
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В Башкирии начальник отдела образования района премировал сам себя и уволился

19 сентября, 15:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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