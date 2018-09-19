В Башкирии начальник отдела образования района премировал сам себя и уволился
19 сентября, 15:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина самовольно выписал себе любимому более 40 тысяч рублей премии.
В декабре 2016 года начальник отдела образования Караидельского района издал приказ о денежном поощрении себя в размере одного фонда оплаты труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Основанием для приказа стало якобы распоряжение главы о премировании чиновника. В итоге без оснований и согласования с работодателем мужчина получил более 40 тысяч рублей из бюджета.
В адрес главы администрации прокурор внес представление с требованием уволить начальника отдела образования из-за утраты доверия. Мужчина уволился по собственному желанию.
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