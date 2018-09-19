В Башкирии начальник отдела образования района премировал сам себя и уволился

В декабре 2016 года начальник отдела образования Караидельского района издал приказ о денежном поощрении себя в размере одного фонда оплаты труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Основанием для приказа стало якобы распоряжение главы о премировании чиновника. В итоге без оснований и согласования с работодателем мужчина получил более 40 тысяч рублей из бюджета.