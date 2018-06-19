В Башкирии женщину осудили за контрабандные стероиды

34-летняя жительница Ишимбайского района обвиняется по статье «Контрабанда, то есть незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре 2017 года женщина за семь тысяч рублей заказала из Беларуси 200 таблеток и два флакона анаболических стероидов для наращивания мышечной массы, запрещенных к свободному обороту в России.

Злоумышленницу с препаратами задержали сотрудники таможни. Женщина признала вину, рассказав, что контрабандные стероиды ей необходимый для собственных нужд в связи с занятием спортом.