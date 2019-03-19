В Уфе уволенный рабочий обокрал своего бывшего работодателя
Сегодня, 14:36ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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В Кировском районе задержан подозреваемый в краже из рекламного агентства, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Мужчина проникнул в помещение компании, похитил сварочный аппарат, отрезную пилу, угловую шлифовальную машину и две маски для сварки. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый 31-летний бывший сотрудник агентства. При увольнении не сдал рабочую спецодежду, ночью проник в помещение компании и похитил инструменты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Похищенное изъято.
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