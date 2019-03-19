В Уфе уволенный рабочий обокрал своего бывшего работодателя

Мужчина проникнул в помещение компании, похитил сварочный аппарат, отрезную пилу, угловую шлифовальную машину и две маски для сварки. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 31-летний бывший сотрудник агентства. При увольнении не сдал рабочую спецодежду, ночью проник в помещение компании и похитил инструменты.