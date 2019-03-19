В Уфе с бывшего пристава взыскали 1,4 миллиона рублей
Сегодня, 11:19ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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Бывшего главного специалиста-эксперта по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы в судебном порядке обязали возместить ущерб от преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Нарушительница была осуждена к четырем годам лишения свободы за присвоение имущества.
С 2010 по 2017 годы служащая присваивала денежные средства с депозитного счета отдела, на котором аккумулируются перечисляемые должниками суммы. В этих целях она подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тысяч рублей на счет подставного лица якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы. Всего, таким образом, было присвоено около 1,4 миллионов рублей.
Женщина ущерб так и не возместила, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с требованием о его взыскании. Суд с доводами надзорного органа согласился и удовлетворил иск в полном объеме.
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