В Уфе с бывшего пристава взыскали 1,4 миллиона рублей

С 2010 по 2017 годы служащая присваивала денежные средства с депозитного счета отдела, на котором аккумулируются перечисляемые должниками суммы. В этих целях она подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тысяч рублей на счет подставного лица якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы. Всего, таким образом, было присвоено около 1,4 миллионов рублей.