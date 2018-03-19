В Башкирии в ДТП погибли мать и двое маленьких детей

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Водитель - отец семейства, остался жив.
18 марта в Благовещенском районе на 55-м километре автодороги Уфа-Янаул произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
31-летний водитель на «Lada Priora» выехал на встречку и столкнулся с фурой «Iveco». Водитель остался жив, а его 26-летняя жена и 3-летний сын и полуторагодовалая дочка скончались на месте.
Сейчас выясняются причины произошедшей аварии.
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