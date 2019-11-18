В Пермской области произошло массовое отравление людей
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В Пермской области 27 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе «ОVСЯНКА» и кафе «O-fite», которое расположено в спорткомплексе «Олимпия».
Инцидент произошел 16 ноября. Врачи диагностировали у пострадавших сальмонеллез. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка произошла временная остановка сердца. Об этом пишет properm.ru.
Выяснилось, что продукты в оба кафе поставляла одна компания, название которой пока не разглашается. Минздрава Пермского края и Роспотребнадзор проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли на анализ пробы воды и продуктов, а также обследовали сотрудников заведений общепита.
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