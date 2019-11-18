В Пермской области произошло массовое отравление людей

Инцидент произошел 16 ноября. Врачи диагностировали у пострадавших сальмонеллез. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка произошла временная остановка сердца. Об этом пишет properm.ru.

Выяснилось, что продукты в оба кафе поставляла одна компания, название которой пока не разглашается. Минздрава Пермского края и Роспотребнадзор проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли на анализ пробы воды и продуктов, а также обследовали сотрудников заведений общепита.