В Башкирии восьмиклассник вдохнул пары бензина и умер прямо на глазах у сверстников
18 июля, 19:26ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: sledcom.ru
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Трагический случай произошел в Гафурийском районе республики.
Об этом сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 12-летний школьник умер прямо на месте. Судя по всему, мальчики баловались, вдыхая пары бензина из канистры.
Однако организм подростка не выдержал, отчего тот погиб практически моментально. Сейчас следователи займутся тщательной проверкой обстоятельств и причин трагедии.
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