Фото: pxhere.com
На Кузбассе в шахте погиб один рабочий
18 июля, 18:00Происшествия
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На территории Кузбасса в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" произошло обрушение горных пород. В результате происшествия скончался один человек.
Как сообщает издание ФедералПресс, эвакуация работников произведена не была. Шахта работает в стандартном режиме.
Отмечается, что помощь горноспасателей для устранения последствий происшествия в шахте не понадобилась.
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