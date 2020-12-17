Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании

Выяснилось, что они действительно провели ночь вместе в квартире общих знакомых, а три дня спустя женщина обратилась к врачу и сообщила, что получила повреждение при падении, но ещё пару недель спустя сообщила в правоохранительные органы, что была изнасилована. Роман Ткаченок все обвинения отрицал, а защита нашла много нестыковок в следствии и настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы, однако суд не принял её во внимание и приговорил мужчину к 13 годам заключения и выплате трёх миллионов рублей, как компенсацию вреда.