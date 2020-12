Житель Уфы Олег Ткаченок записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросил помочь сыну, отбывающему наказание по ложному, как считают родители, обвинению в изнасиловании. По словам мужчины, всё, что нужно — провести одну единственную медэкспертизу, в которой отказывают уже несколько лет.

Ткаченок просит Владимира Путина вмешаться, чтобы суд и правоохранители провели медицинскую экспертизу по делу его сына и приняли к рассмотрению. По его мнению, после этого невиновность Ткаченка-младшего будет очевидна. — Мой сын уже отбыл пять из 13 лет, которые назначил ему башкирский суд исключительно из показаний потерпевшей. Никому не пожелаешь того, что за это время пришлось пережить нашей семье, — говорит Олег Ткаченок. — Умоляю вас восстановить справедливость и прошу самую малость. Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании Video: Mkset.ru Также он обратился за помощью к главам Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ Игорю Краснову и Александру Бастрыкину. Уфимец просит помочь сыну, которого посадили по обвинению в изнасиловании Video: Mkset.ru Напомним, Романа Ткаченка осудили в 2015 году по обвинению замужней 32-летней жительницы Уфы, которая заявила, что тот изнасиловал её и воткнул нож в анус. «Изнасиловал и вонзил нож в анус». В Уфе женщина в леопардовом платье посадила парня Выяснилось, что они действительно провели ночь вместе в квартире общих знакомых, а три дня спустя женщина обратилась к врачу и сообщила, что получила повреждение при падении, но ещё пару недель спустя сообщила в правоохранительные органы, что была изнасилована. Роман Ткаченок все обвинения отрицал, а защита нашла много нестыковок в следствии и настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы, однако суд не принял её во внимание и приговорил мужчину к 13 годам заключения и выплате трёх миллионов рублей, как компенсацию вреда.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter