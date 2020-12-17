Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании

Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании

Вчера, 11:52ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: Mkset.ru
Житель Уфы Олег Ткаченок записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросил помочь сыну, отбывающему наказание по ложному, как считают родители, обвинению в изнасиловании. По словам мужчины, всё, что нужно — провести одну единственную медэкспертизу, в которой отказывают уже несколько лет.

Ткаченок просит Владимира Путина вмешаться, чтобы суд и правоохранители провели медицинскую экспертизу по делу его сына и приняли к рассмотрению. По его мнению, после этого невиновность Ткаченка-младшего будет очевидна.

— Мой сын уже отбыл пять из 13 лет, которые назначил ему башкирский суд исключительно из показаний потерпевшей. Никому не пожелаешь того, что за это время пришлось пережить нашей семье, — говорит Олег Ткаченок. — Умоляю вас восстановить справедливость и прошу самую малость.

Уфимец попросил Путина спасти сына, которого посадили по обвинению в изнасиловании
Video: Mkset.ru

Также он обратился за помощью к главам Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ Игорю Краснову и Александру Бастрыкину.

Уфимец просит помочь сыну, которого посадили по обвинению в изнасиловании
Video:Mkset.ru

Напомним, Романа Ткаченка осудили в 2015 году по обвинению замужней 32-летней жительницы Уфы, которая заявила, что тот изнасиловал её и воткнул нож в анус.

Выяснилось, что они действительно провели ночь вместе в квартире общих знакомых, а три дня спустя женщина обратилась к врачу и сообщила, что получила повреждение при падении, но ещё пару недель спустя сообщила в правоохранительные органы, что была изнасилована. Роман Ткаченок все обвинения отрицал, а защита нашла много нестыковок в следствии и настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы, однако суд не принял её во внимание и приговорил мужчину к 13 годам заключения и выплате трёх миллионов рублей, как компенсацию вреда.

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