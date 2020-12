В самолете, который совершал рейс “Москва-Пермь”, умер пассажир. Смерть констатировали в пермском аэропорту.

По сообщению издания ProPerm.ru, борт приземлился в аэропорту Перми около четырех часов утра по местному времени. Один из пассажиров почувствовал недомогание. При приземлении медработники аэропорта вместе с врачами бригады скорой помощи констатировали смерть пассажира. В настоящее время по данному факту проводится следствие.

