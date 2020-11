Воздушное судно с пассажирами на борту совершило экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Газета “Известия” сообщает, что в момент посадки на борту судна было шестьдесят шесть пассажиров и члены экипажа. Причиной послужил запах дыма, который почувствовал пилот в своей кабине. Сообщается, что посадка была произведена в обычном режиме, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты проводят необходимые экспертизы для установления причин появления запаха дыма.

