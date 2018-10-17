В Башкирии виновника ДТП, в котором погибла семейная пара, посадили на 7,5 лет

46-летний жителя Сибая признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двоих лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне 2015 года водитель «Toyota» в состоянии алкогольного опьянения на улице Мирная в Сибае не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомашиной «Лада 111930». Находившиеся в салоне «Лады» супруги в возрасте 59 и 62 лет скончались от полученных травм.

Виновника ДТП госпитализировали в больницу. Там он напился, за что был выписан из медицинского учреждения. После этого мужчина длительное время скрывался от полицейских, снимая квартиру в Уфе.