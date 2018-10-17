Трагедия в Керчи: Росгвардия заявила о теракте

На данный момент есть информация о десяти погибших и 50 пострадавших. Все раненые доставлены в больницу.

По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные. Очевидцы сообщали о стрельбе внутри здания.