Под Винницей в результате крушения Су-27 погиб украинский пилот

За штурвалом боевой машины находились два пилота. Об этом пишет RNS.

Авиакатастрофа произошла в Винницкой области. Су-27 упал на землю между поселками Бердичев и Хмельник. На данный момент известно об одном погибшем летчике. Жертвой крушения стал командир экипажа полковник ВВС Украины Иван Петренко.

Генштаб ВСУ опубликовал на своем сайте информацию о том, что жертвами авиакатастрофы стали два человека. Вторым погибшим пилотом якобы является представитель Воздушных сил Национальной гвардии США. Сейчас сообщение об этом с сайта ведомства удалено.

Отметим, что командование ВВС США в Европе и Африке назвало падение истребителя в Украине «инцидентом». Американские военные признали, что одним из участников «инцидента» был их представитель.