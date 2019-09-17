В Италии взорвался и загорелся нефтеперерабатывающий завод Eni

Очевидцы сообщали о высоком столбе дыма, поднимающемся с территории завода. Об этом информирует RNS.

В ликвидации возгорания участвовала пожарная команда внутренних противопожарных отрядов. На место событий прибыли полицейские и техники. Специалисты проводят мониторинг воздуха вокруг предприятия.

В момент взрыва работа на Eni была приостановлена. На заводе проводилось плановое обслуживание оборудования. По имеющимся, данным жертв и пострадавших нет. Причины взрыва пока неизвестны.