Фото: pxhere.com
В Италии взорвался и загорелся нефтеперерабатывающий завод Eni
Сегодня, 16:57Происшествия
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В коммуне в Саннадзаро-де-Бургонди, которая расположена в итальянской Ломбардии, произошел взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии Eni.
Очевидцы сообщали о высоком столбе дыма, поднимающемся с территории завода. Об этом информирует RNS.
В ликвидации возгорания участвовала пожарная команда внутренних противопожарных отрядов. На место событий прибыли полицейские и техники. Специалисты проводят мониторинг воздуха вокруг предприятия.
В момент взрыва работа на Eni была приостановлена. На заводе проводилось плановое обслуживание оборудования. По имеющимся, данным жертв и пострадавших нет. Причины взрыва пока неизвестны.
Отметим, что нефтеперерабатывающее предприятие Eni в Саннадзаро-де-Бургонди горит не впервые. Первые похожий инцидент произошел первого декабря 2016 года, второй - пятого февраля 2017 года.
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