Опубликовано видео нападения на людей с ножом в Екатеринбурге

Сайт 360tv.ru опубликовал видео с места происшествия. На кадрах виден сквер, где произошло преступление, оцепленный полицейскими.
Следственный комитет подтвердил, что мужчина стал бросаться на прохожих с ножом, в результате чего погибло трое человек. При задержании, преступник пытался напасть на правоохранителей с ножом, и полицейским пришлось применить оружие.
По предварительной версии, поножовщина началась после распития спиртных напитков несколькими мужчинами, в числе которых был и задержанный.