Опубликовано видео нападения на людей с ножом в Екатеринбурге

Опубликовано видео нападения на людей с ножом в Екатеринбурге
Опубликовано видео нападения на людей с ножом в Екатеринбурге
Сегодня, 21:09ПроисшествияФото: pixabay.com
Сегодня утром мужчина напал с ножом на людей в районе вокзала Екатеринбурга. Неизвестный зарезал трёх человек, после чего был схвачен правоохранителями.

Сайт 360tv.ru опубликовал видео с места происшествия. На кадрах виден сквер, где произошло преступление, оцепленный полицейскими.

Следственный комитет подтвердил, что мужчина стал бросаться на прохожих с ножом, в результате чего погибло трое человек. При задержании, преступник пытался напасть на правоохранителей с ножом, и полицейским пришлось применить оружие.

По предварительной версии, поножовщина началась после распития спиртных напитков несколькими мужчинами, в числе которых был и задержанный.

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