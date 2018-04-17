В Уфе на улице Интернациональная загорелась заброшенная постройка

Житель Черниковки вышел на балкон своего дома и заметил, что недалеко от него между домов валит черный дым и слышны потрескивания. Мы позвонили ФГКУ “22 отряд ФПС по Республике Башкортостан” и выяснили, что горят заброшенные постройки.