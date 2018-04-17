В Уфе на улице Интернациональная загорелась заброшенная постройка
Сегодня, 13:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Уфе возле дома по адресу Интернациональная, 113 в микрорайоне Черниковка горит бесхозный сарай. Медиакорсети об этом сообщил местный житель.
Житель Черниковки вышел на балкон своего дома и заметил, что недалеко от него между домов валит черный дым и слышны потрескивания. Мы позвонили ФГКУ “22 отряд ФПС по Республике Башкортостан” и выяснили, что горят заброшенные постройки.
- Пострадавших и погибших нет, угрозы распространения огня тоже не стоит бояться, - сообщили нам в пресс-службе отряда.
На данный момент на месте работают пожарные.
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