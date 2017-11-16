Уфимка продала чужую квартиру, заработав на ней более миллиона рублей

Обманутая покупательница потратила на благоустройство квартиры почти 300 тысяч рублей.

56-летняя уфимка обвиняется в совершении преступления по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014-2017 годы женщина сказала знакомым, что может содействовать в приватизации комнаты в общежитии, а на самом деле жилье принадлежало родственнице обвиняемой. Злоумышленница получила от двух граждан 800 и 450 тысяч рублей, не оформив с ними письменные договоры, сославшись на необходимость перевода помещения из нежилого в жилое.

Одна из потерпевших переехала в жилье, отремонтировав его на 242 тысячи рублей и оплатила коммунальные услуги на сумму около 54 тысяч рублей.