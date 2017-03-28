Житель Стерлитамака пойдёт под суд за истязания шестилетней девочки
Сегодня, 11:12ПроисшествияКонстантин Климов
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В течение года мужчина избивал девочку, наносил удары кулаками, таскал за волосы и унижал.
Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение 37-летнему мужчине. Следователи обвиняют его в истязаниях малолетнего.
В материалах дела говорится, что на протяжении 2015 года мужчина неоднократно избивал свою шестилетнюю падчерицу.
- Наносил удары кулаками, таскал за волосы, обзывал её унизительными словами, высмеивал её физические формы, - сообщили в стерлитамакской прокуратуре.
Заявление в полицию написала мать девочки, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 117 уголовного кодекса (истязание). В случае если суд признает Андрея Егорова виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.
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