Житель Стерлитамака пойдёт под суд за истязания шестилетней девочки

В течение года мужчина избивал девочку, наносил удары кулаками, таскал за волосы и унижал.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение 37-летнему мужчине. Следователи обвиняют его в истязаниях малолетнего.

В материалах дела говорится, что на протяжении 2015 года мужчина неоднократно избивал свою шестилетнюю падчерицу.

- Наносил удары кулаками, таскал за волосы, обзывал её унизительными словами, высмеивал её физические формы, - сообщили в стерлитамакской прокуратуре.

Заявление в полицию написала мать девочки, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 117 уголовного кодекса (истязание). В случае если суд признает Андрея Егорова виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Материалы по теме