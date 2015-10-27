Как соблюдались права детей в Башкирии

Прокуроры только в этом году потребовали устранить более 4 тысяч нарушений прав несовершеннолетних.

Эти данные приводятся на официальном сайте ведомства.

- Всего в этом году в целях устранения выявленных нарушений внесено свыше тысячи представлений, около 800 протестов на незаконные правовые акты, в суд направлено свыше тысячи исковых заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 1,5 тысячи лиц, - сообщили в прокуратуре. - По материалам прокурорских проверок возбуждено 35 уголовных дел, большинство из которых по фактам невыплаты алиментов и жестокого обращения с детьми.

Самые бесправные дети – сироты, ведь у них нет родителей. С начала года прокуратурой пресечены случаи предоставления 17 детям-сиротам некачественных жилых помещений, волокиты при строительстве домов, необоснованного отказа во включении граждан в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Совместными усилиями органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления более 130 сирот получили благоустроенное жилье.

Особенно циничными кажутся нарушения прав детей-инвалидов. И здесь правоохранители реагировали на ущемление прав детей-инвалидов, в том числе на обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, доступную среду. К примеру, прокуратура Иглинского района добилась выдачи ребенку, страдающему тяжелым заболеванием, лекарственного питания.

Прокуроры реагировали на сигналы родителей о поборах в школах.

- Надзорное ведомство пресекало поборы в учебных заведениях, - сообщили в прокуратуре. - Денежные средства с родителей учеников взимались за ремонт, охрану, покупку мебели, посуды, компьютерных планшетов и прочие цели, которые могли быть оплачены за счет бюджетных средств.

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