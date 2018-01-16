В Уфе на Проспекте Октября загорелся пассажирский микроавтобус

Причину возгорания предстоит выяснить.

13 января в 04:00 в центре горда на Проспекте Октября загорелся пассажирский микроавтобус, который ехал по направлению Уфа-Месягутово, сообщает «БСТ».

Пламя за несколько минут потушили восемь спасателей и две спецмашины.

Водители утверждают, что возгорание могли подстроить конкуренты – загоревшийся автобус принадлежал компании «Яндекс. Автобус», стоимость проезда на котором в несколько раз ниже, чем у конкурентов. Ущерб достиг 2,5 миллионов рублей, транспорт восстановлению не подлежит - от него остались только детали.

В то же время один из водителей-частников уверяет, что дорожной войны нет и с приходом «Яндекс.Автобуса» поток пассажиров снизился незначительно.