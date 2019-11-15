Фото: pxhere.com
В аварии во Владимирской области пострадали восемь детей
15 ноября, 18:15Происшествия
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ДТП с участием школьного автобуса произошло в Гусь-Хрустальном районе во Владимирской области: восемь детей и один взрослый обратились за помощью к медикам.
Как уточняет RNS, четверых детей госпитализировали. Авария случилась на региональной трассе в 9 утра в пятницу. Водитель автомобиля «ВАЗ» протаранил «Газель» с детьми, движущуюся в том же направлении. Обе машины съехали в кювет, «Газель» перевернулась. В машине находились трое взрослых и восемь детей.
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