В аварии во Владимирской области пострадали восемь детей

Как уточняет RNS, четверых детей госпитализировали. Авария случилась на региональной трассе в 9 утра в пятницу. Водитель автомобиля «ВАЗ» протаранил «Газель» с детьми, движущуюся в том же направлении. Обе машины съехали в кювет, «Газель» перевернулась. В машине находились трое взрослых и восемь детей.