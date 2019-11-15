На Ставрополье произошел пожар на складе лесоторговой базы

Сообщение в управление МЧС региона поступило в 1:57 минут. Отмечается, что на складе хранилась тара - пластиковые мешки.

Для тушения пожара на место прибыли 41 человек, было задействовано 12 единиц техники. Благодаря тому, что склад расположен на открытой территории, специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения огня. По оценкам экспертов, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных километров.