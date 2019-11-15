На Ставрополье произошел пожар на складе лесоторговой базы
15 ноября, 18:53ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь с 14 на 15 ноября в Ставропольском крае произошло крупное возгорание на складе лесоторговой базы.
Это произошло в городе Михайловске, сообщает газета «Известия».
Сообщение в управление МЧС региона поступило в 1:57 минут. Отмечается, что на складе хранилась тара - пластиковые мешки.
Для тушения пожара на место прибыли 41 человек, было задействовано 12 единиц техники. Благодаря тому, что склад расположен на открытой территории, специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения огня. По оценкам экспертов, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных километров.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
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