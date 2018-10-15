Бывший мэр Махачкалы получил четыре года тюрьмы

Обвинению удалось доказать, что бывший градоначальник превышал свои должностные полномочия, чем нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 миллионов рублей. Об этом 15 октября пишет газета «Известия».

Дело в отношении Мусаева рассматривалось в особом порядке, ведь чиновник признал свою вину. По словам защитника бывшего мэра, его клиент так до конца и не понял в чем его вина.

По решению суда ближайшие четыре года Муса Мусаев проведет в колонии общего режима. После освобождения ему еще три года нельзя будет занимать административные должности.