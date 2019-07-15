Фото: pxhere.com
Кортеж президента Украины попал в ДТП с детским автобусом
15 июля, 16:49Происшествия
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В воскресенье в Запорожской области Украины произошла авария с участием машины охраны украинского президента Владимира Зеленского и автобуса перевозящего детей.
Видео последствий автокатастрофы можно посмотреть на YouTube. Об этом информирует RNS.
В микроавтобусе Volkswagen Transporter ехали сотрудники Управления государственной охраны Украины. Они возвращались из командировки обратно в Киев.
Кроме микроавтобуса из кортежа президента Украины в ДТП попали еще две машины следовавшие в том же направлении. Жертв при столкновении транспортных средств удалось избежать. Самого Владимира Зеленского в составе кортежа не было. В автомобиле ехала лишь его охрана.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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