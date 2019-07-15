Кортеж президента Украины попал в ДТП с детским автобусом

Кроме микроавтобуса из кортежа президента Украины в ДТП попали еще две машины следовавшие в том же направлении. Жертв при столкновении транспортных средств удалось избежать. Самого Владимира Зеленского в составе кортежа не было. В автомобиле ехала лишь его охрана.