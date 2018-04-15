В Башкирии пенсионер едва не убил внучку из-за денег

Серьезное ЧП, выходящее за рамки семейного скандала, произошло в городе Октябрьском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, 64-летний мужчина пришел в гости к дочери, но в квартире взросло женщины не оказалось, а была только ее несовершеннолетняя дочка.

Между пенсионером и внучкой завязалась ссора. Разгневанный мужчина заявил, что девочка и ее мама тратят слишком много денег. Внучка, видимо, за словом в карман тоже не полезла. В конце концов в пылу ссоры пенсионер попытался задушить девочку подушками, но, к счастью, опомнился и прекратил буйствовать, а затем ушел.

Когда мать вернулась с работы, испуганная дочка поведала е о происшедшем, а женщина сочла нужным обратиться в полицию.

В отношении чересчур вспыльчивого дедушки возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда.