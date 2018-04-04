В Башкирии пьяный дедушка избил до смерти свою внучку

Семейная трагедия произошла в Кармаскалинском районе республики.
В правоохранительные органы республики поступило сообщение о смерти ребенка в Кармаскалинской районной больнице. По данному факту сотрудниками следственных органов было возбуждено уголовное дело по ст. п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии следствия, 3 апреля 2018 года вечером в одной из квартир Кармаскалинского района 53-летний мужчина, будучи нетрезв, нанес множественные удары своей малолетней внучке. Девочка попала в больницу. Через короткий промежуток времени она скончалась от травм.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагического происшествия. Подозреваемого задержали, следователи сомневаются в его психическом здоровье и готовят постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.