В Башкирии пьяный дедушка избил до смерти свою внучку

В правоохранительные органы республики поступило сообщение о смерти ребенка в Кармаскалинской районной больнице. По данному факту сотрудниками следственных органов было возбуждено уголовное дело по ст. п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 3 апреля 2018 года вечером в одной из квартир Кармаскалинского района 53-летний мужчина, будучи нетрезв, нанес множественные удары своей малолетней внучке. Девочка попала в больницу. Через короткий промежуток времени она скончалась от травм.