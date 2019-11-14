В Ноябрьске на пешеходном переходе сбили ребенка
14 ноября, 17:32ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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В Ноябрьске 6 ноября водитель иномарки Toyota Camry на пешеходном переходе сбил ребенка. Информацию о происшествии подтвердили в Госавтоинспекции ЯНАО.
Как сообщает издание muksun.fm, авария произошла в районе улицы Ленина примерно в полдень. Автомобилист не успел среагировать на появление ребенка на дороге и наехал на него. В результате ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Представители Госавтоинспекции ЯНАО также отметили, что всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 аварий, в результате которых пострадал один несовершеннолетний.
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