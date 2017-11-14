В США после пожара исчезли занесенные в Книгу рекордов Гиннеса коты
Сегодня, 16:47Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пригороде Детройта в Америке пропали два кота, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса.
Как пишет издание Dni.ru, оба животных покинули дом при пожаре.
Хозяева котов и добровольцы ведут их розыски. Один из животных по кличке Арктурус признан самым высоким домашним котом в мире. Его рост составляет 48 сантиметров. Другой кот, Сигнус, обладатель самого длинного хвоста в 43 сантиметра.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей