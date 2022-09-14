В Кемерово убийцу двух детей приговорили к пожизненному заключению

В Кемерово убийцу двух детей приговорили к пожизненному заключению
В Кемерово убийцу двух детей приговорили к пожизненному заключению
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: pxhere.com
14 сентября Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному содержанию под стражей Виктора Пестерникова, изнасиловавшего и убившего двух девочек.

Осуждённый полностью признал вину, сообщает iz.ru. Он также сотрудничал со следствием. Кроме отбывания пожизненного срока в колонии особого режима ему предстоить выплатить 2,5 млн рублей в качестве компенсации.

Напомним, 6 сентября минувшего года в Киселёвске Кемеровской области пропали две десятилетние девочки. Позже в интернет выложили запись с камеры видеонаблюдения, на ней было видно, что девочки уходят из магазина с неизвестным мужчиной.

Тела детей были найдены 7 сентября. В этот же день был задержан 41-летний Пестерников, ранее судимый за сексуальные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году, после чего неоднократно нарушал режим.

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