В Уфе из-за пьяного водителя пострадала двухлетняя девочка

По данным ГИБДД, на улице Новороссийской столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Lada Kalina. Известно, что 34-летний водитель 14-ой модели ехал, будучи в нетрезвом виде, и врезался а автомобиль Lada Kalina, который в тот момент поворачивал налево.