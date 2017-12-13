В мэрии Уфы прокомментировали случай педофилии в Центре детского творчества

Подследственного мужчину отстранили от работы.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что преподаватель столичного Центра детского технического творчества отстранён от преподавательской деятельности. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы.

Напомним, в отношении этого преподавателя возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Свои обвинения в адрес педагога выдвинули родители двух первоклассниц, которые утверждают, что он неоднократно весьма недвусмысленно трогал девочек в своем кабинете.

- Дополнительная информация будет известна после завершения всех следственных действий. Вся городская система образования заинтересована в полном и объективном расследовании, а при подтверждении фактов насильственных действий - в наказании по всей строгости закона, - говорится в комментарии на сайте мэрии.