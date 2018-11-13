В Башкирии водоснабжающее предприятие загрязняло реку из-за 40-летнего оборудования

Водоснабжающая организация ООО «Водолей» в Илишевском районе сбрасывала стоки в реку База очистным оборудованием, которое было установлено более 40 лет назад и не справлялось с нагрузкой, в результате чего в воду попадали загрязняющие вещества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Специалисты заключили, что в воде ионы сульфатов, нитритов и фосфатов значительно превышали допустимую норму. Руководителю компании было вынесено представление об устранении нарушений, прокуратура добилась привлечения его к административной ответственности по статье «Нарушение правил водопользования». Также надзорное ведомство проинформировало о сложившейся ситуации районную администрацию.