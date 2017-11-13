В Башкирии возбудили дело о воришке, который прикидывался полицейским

Ранее мужчина грабил магазины с одеждой в полицейской форме, этот раз попался на алкоголе.

Продавец одного из супермаркетов Мелеуза обратился в полицию с заявлением о том, что один из покупателей пытался пронести мимо кассы бутылки коньяка и виски, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

При выходе из магазина мужчина вернул коньяк, но оставил себе виски, пронеся ее в сумке от ноутбука. Подозреваемым в грабеже оказался 44-летний ранее неоднократно судимый уфимец. Мужчина «прославился» кражей в 2015 году, когда, переодевшись в старую форму сотрудника полиции, чтобы отвести от себя подозрение, грабил магазины с одеждой.