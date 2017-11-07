В Перми двойник Димы Билана украл в автобусе вещи кондуктора
Сегодня, 16:08Происшествия
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В Перми сотрудники полиции ищут молодого человека, укравшего вещи кондуктора в автобусе.
Как пишет издание Dni.ru, злоумышленник похож на российского поп-певца Диму Билана.
Видео инцидента очевидцы выложить в Сеть. По кадрам видно, как в автобус зашел парень в спортивных штанах и пуховике.
После он взял личные вещи кондуктора и продолжил поездку. При этом он успел поговорить с потерпевшей, которая ничего не подозревала, а после вышел из автобуса.
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