В Башкирии задержан охотник, застреливший кабана без разрешения
Тушу животного он спрятал от Росгвардии в кустах.
Сегодня, 7 сентября, утром, сотрудники Росгвардии во время рейда по охотничьему угодью в Баймакском районе Башкирии задержали охотника на автомобиле, который признался в том, что застрелил кабана, не имея на то разрешения.
Признаться мужчине пришлось под тяжестью улик, поскольку сотрудники Росгвардии обнаружили в салоне его автомобиля гладкоствольное ружье рядом со следами крови животного. Оказалось, что тушу застреленного кабана охотник спрятал неподалеку в кустах.
Теперь 38-летнего жителя Баймака ожидает административный протокол за нарушение правил охоты, по которому ему грозит штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты и лишение правда осуществлять охоту на срок до двух лет.
- Кроме того, охотнику предстоит возместить нанесенный им животному миру ущерб – за кабана законодательством предусмотрен денежный эквивалент в сумме до 75 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.
Справка. По данным Росгвардии, служба провела уже 375 рейдов, включая девять вылетов беспилотников над охотничьими угодьями. Было выявлено 317 нарушений правил охоты, изъято 93 единицы зарегистрированного оружия и почти 2 тысячи единиц боеприпасов. С начала текущего года возбуждено 51 уголовное дело по фактам незаконной охоты.