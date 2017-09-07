В Башкирии задержан охотник, застреливший кабана без разрешения

Сегодня, 7 сентября, утром, сотрудники Росгвардии во время рейда по охотничьему угодью в Баймакском районе Башкирии задержали охотника на автомобиле, который признался в том, что застрелил кабана, не имея на то разрешения.

Признаться мужчине пришлось под тяжестью улик, поскольку сотрудники Росгвардии обнаружили в салоне его автомобиля гладкоствольное ружье рядом со следами крови животного. Оказалось, что тушу застреленного кабана охотник спрятал неподалеку в кустах.

Теперь 38-летнего жителя Баймака ожидает административный протокол за нарушение правил охоты, по которому ему грозит штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты и лишение правда осуществлять охоту на срок до двух лет.

- Кроме того, охотнику предстоит возместить нанесенный им животному миру ущерб – за кабана законодательством предусмотрен денежный эквивалент в сумме до 75 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.