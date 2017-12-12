В Башкирии детсадовцев выгоняли из группы на время платных занятий ИЗО

Дети были вынуждены ютиться в раздевалке учебного заведения.

Прокуратура Нефтекамска провела проверку в одном из детских садов города, где сообщалось о том, что преподаватели дошкольного учреждения неоднократно ущемляли права детей на надлежащие условия образование.

На время платных занятий рисованием и ручным трудом, дети родители которых не стали платить за кружки, выводились из группы и вынуждены были сидеть в раздевалке. По результатам проверки прокурор района вынес представление в отношении заведующего детским садом, после чего нарушения были устранены, а ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.