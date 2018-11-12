МВД по Башкирии: драка в курдском кафе Сибая произошла на бытовой почве

Вчера, 11 ноября 2018 года, в Сибае произошла драка между посетителями одного из городских кафе. Об участниках, причинах, и том, что вообще произошло, версии разные.

Соцсети, в частности, паблик «Башкорт» говорит о том, что в кафе, принадлежащем, по версии авторов паблика, курдам, избили двух местных жителей. Одного якобы даже в багажнике вывезли в лес и угрожали оружием.

Начальник местной полиции Константин Котилевский сообщил, что по факту драки проводится проверка, из кафе изъяты видеозаписи, которые изучаются. Также по словам полицейского начальника, будет возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за хулиганство.

В пресс-службе МВД по РБ также прокомментировали происшествие: