Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование «Баймакской резни»
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование «Баймакской резни»

Сегодня, 20:31ПроисшествияМарат ГареевФото: mkset.ru
Читайте
также
Дома престарелых в Башкирии: Если старость в радость, а денег для путешествий нет
Радий Хабиров о Муртазе Рахимове и событиях 2008 года: Это был конфликт элит
«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии