Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование «Баймакской резни»

Эта информация появилась на сегодня, 1 октября, на официальном сайте ведомства. Республиканская прокуратура также сообщает, что проверит деятельность предприятия ООО «Корунд», разрабатывающего карьер (строительный плитчатый камень), работник которого задержан полицией по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью жителю села Темясово Баймакского района Башкирии. По этому факту расследуется уголовное дело, 1 подозреваемый, работник предприятия, задержан.

Ведомство также озвучило сумму ущерба, который причинен поджогом имущества работников «Корунда», поджог совершили жители Темясово, по этому факту также возбуждено и расследуется уголовное дело. Сумма ущерба от сгоревших будок, в которых жили приезжие рабочие – более 380 тысяч рублей.

Итого сейчас в производстве правоохранителей два уголовных дела по факту массовой драки с поножовщиной, произошедшей в ночь на воскресенье, 30 сентября.

Также по нашей информации один из зачинщиков драки уже понес первое наказание. По заявлению работницы киоска по продаже шаурмы, одного из работников карьера суд приговорил к 10 суткам административного ареста.

Напомним, что по рассказам местных жителей села Темясово, несколько приезжих мужчин, работающих на карьере, неподобающе повели себя с местной жительницей. По этой причине возник конфликт, переросший сначала в драку, потом в драку с поножовщиной и сожжение имущества приезжих рабочих.

Данную ситуацию уже с утра прокомментировали представитель Чеченской Республики в Башкирии и глава Баймакского района.

Согласно данным СПАРКа, ООО «Корунд» – зарегистрированное в Сибае предприятие, основной вид деятельности которого – геолого-разведочные работы. Среднесписочная численность – 1 (один) человек. Уставный капитал – 11 тысяч рублей.

Предприятие по данным бухгалтерской отчетности за 2016-2017 годы убыточное. Принадлежит одному частному лицу, которое является также совладельцем и директором благотворительного фонда.