Полпред Чечни в Башкирии о конфликте в Темясово: чеченцы готовы извиниться

По словам представителя Чеченской Республики в Башкирии Сайдамата Мусаева, он вчера, 1 октября, встретился со сторонами конфликта, произошедшего в селе Темясово Баймакского района. Во встрече приняли участие также представители общественных организаций Башкирии, глава Баймакского района. Об этом мы подробно рассказывали вчера.

Сайдамат Мусаев, со ссылкой на имама местной мечети, подтвердил, что конфликт местных жителей с приезжими из Чеченской республики рабочими носит исключительно бытовой характер.

- Имам заявил, что никого отсюда прогонять не надо, что мы живем здесь в мире и согласии с представителями любых национальностей, – рассказал нам Сайдамат Мусаев.

Тем не менее, конфликт был и был ущерб, нанесенный обеими сторонами драки друг другу. Приезжий рабочий ранил ножом местного жителя, а другая сторона поножовщины сожгла имущество рабочих. По двум делам – ранение и поджог – полиция расследует сейчас два уголовных дела, а башкирская прокуратура взяла это расследование на контроль. Так вот, дружба дружбой, а что насчет возмещения ущерба?

- Чеченцы не имеют претензий за испорченное имущество. Они готовы извиниться перед селом за свое поведение. Обе стороны не имеют друг к другу претензий, так нам заявили в полиции. А что касается ножевого ранения, здесь должны разбираться правоохранительные органы и вердикт выносить суд. Мы живем по законам Российской Федерации и каждый за свои поступки должен отвечать по закону и перед судом, – сказал нам Сайдамат Мусаев.

Приезжий рабочий, осужденный вчера на 10 суток административного ареста по заявлению местной жительницы, продавщицы шаурмы, обида которой, возможно, стала причиной массовой драки с поножовщиной, по словам Сайдамата Мусаева, также извинился.

- Он извинился и раскаялся, что обидел девушку. Претензий от нее так же нет, – сказал нам Сайдамат Мусаев.

Напомним, что конфликт произошел в ночь на воскресенье, 30 сентября этого года в поселке Темясово Баймакского района. Тогда произошла драка между местными жителями и приезжими рабочими по причине того, что один из них неуважительно повел себя с местной девушкой.