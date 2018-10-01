Одному из зачинщиков Баймакской резни в Башкирии дали 10 суток ареста

Источник Медиакорсети сообщил, что одному из зачинщиков баймакской резни, произошедшей в поселке Темясово, дали 10 суток ареста. Административное наказание за хулиганство было назначено одному из работников карьера по заявлению работницы сельской точки общепита.

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как, по рассказам местных жителей, работники карьера пришли в киоск по продаже шаурмы. Там, по заявлению продавщицы, один из пришедших стал неподобающе себя с ней вести, на что она пожаловалась местным жителям. После чего, собственно разгорелся конфликт: драка, поножовщина, поджог имущества.

В МВД по Башкирии возбудили два уголовных дела: за причинение тяжкого вреда здоровья и за поджог имущества, это где местные сожгли имущество рабочих карьера, с которыми дрались. По первому делу есть задержанный подозреваемый работник карьера.