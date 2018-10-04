В Уфе за ампутированную руку работника начальство выплатит 250 тысяч рублей
Сегодня, 15:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина лишился конечности на уровне плечевого сустава.
С 29-летним работником ООО «СМУ №1» в Уфе 17 августа текущего года произошел несчастный случай, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
На строящемся объекте «Жилой квартал «Московский» каменщик очищал приемный бункер установки для перемешивания и выдачи раствора, и установка внезапно включилась.
Левую руку мужчины зацепило шнеком и дважды прокрутило в оборудовании. Пострадавшему ампутировало руку на уровне плечевого сустава.
Несчастный случай произошел из-за неисправного механизма блокировки установки. Каменщик исполнял работы, не предусмотренные трудовым договором.
Ответственные лица организации оштрафованы на 250 тысяч рублей.
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