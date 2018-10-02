В Уфе «Башкирское мороженое» привлекли к ответственности за химический ожог работника
Закончено расследование несчастного случая, который произошел 19 августа текущего года в ООО «Башкирское мороженое», сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Водитель наводил на складе порядок, выполняя погрузочно-разгрузочные работы. Когда размещал бочки с моющими средствами на полки стеллажа, задел канистру, в которой образовалась трещина. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом Катрил-Д Ультра потекло на пол и работник начал его переливать, во время чего брызги попали на лицо и в глаза.
Мужчина получил ожог роговицы второй-третьей степени.
На предприятии выявили грубые нарушения нормативных требований охраны труда, которые и стали причиной трагедии. Контроль при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах моющих и дезинфицирующих средств отсутствовал.
Пострадавший не рассказал начальству о повреждении тары моющего средства и переливал средства самостоятельно без защитных очков, фартука и респиратора.
Ответственных организации «Башкирское мороженое» привлекли к административной ответственности.