В Уфе «Башкирское мороженое» привлекли к ответственности за химический ожог работника

Водитель наводил на складе порядок, выполняя погрузочно-разгрузочные работы. Когда размещал бочки с моющими средствами на полки стеллажа, задел канистру, в которой образовалась трещина. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом Катрил-Д Ультра потекло на пол и работник начал его переливать, во время чего брызги попали на лицо и в глаза.