В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автобуса
12 февраля, 17:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Во вторник, 11 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга зафиксированы две аварии с участием пассажирских автобусов.
Так утром на улице Передовиков возле дома №37 водитель автобуса «ПАЗ» сбил на пешеходном переходе 32-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице, пишет Newia.ru.
Другое ДТП случилось вечером на шоссе Революции около дома №31. Шофер за рулем «ЛИАЗа» двигался от улицы Маршала Тухачевского в сторону проспекта Металлистов. Под колеса автобуса попал пожилой мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.
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