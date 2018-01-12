В Башкирии составили список особо опасных в период морозов дорог

Руководство ГИБДД Башкирии сообщило, что на этих участках экипажи ДПС будут проявлять повышенное внимание к нескольким участкам автотрасс.

Управление ГИБДД МВД по Башкирии предупредило водителей о том, что следует быть особенно осторожными на ряде дорожных участков в период наступивших морозов.

По мнению представителей Госавтоинспекции, водителям следует воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения и быть очень внимательными при обгоне длинномерных автомобилей, а также строго соблюдать дорожные знаки и разметку и не превышать скоростной режим.

- Особенно важно придерживаться правил дорожного движения при подъемах и спусках, - говорится в предупреждении от ГИБДД.

В перечень опасных участков попали:

Участок вблизи Подымаловской развязки у деревни Шарипово и села Исамет, на трассе Москва–Уфа.

Участок вблизи поселка Кандры, рядом с Жуковской развязкой, вблизи перекрестка у села Бишкураево на трассе Уфа-Самара.

Участок в районе перекрестка у села Бузовьязы, неподалеку от Стерлибашевского перекрестка, а также вблизи сел Толбазы и Зирган на трассе Уфа-Оренбург

Участок вблизи перекрестка между поселками Зинино, Жилино и Алаторка на трассе Уфа-Челябинск.