В Башкирии составили список особо опасных в период морозов дорог
Сегодня, 10:01ПроисшествияТатьяна МайороваФото: из архива редакции
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководство ГИБДД Башкирии сообщило, что на этих участках экипажи ДПС будут проявлять повышенное внимание к нескольким участкам автотрасс.
Управление ГИБДД МВД по Башкирии предупредило водителей о том, что следует быть особенно осторожными на ряде дорожных участков в период наступивших морозов.
По мнению представителей Госавтоинспекции, водителям следует воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения и быть очень внимательными при обгоне длинномерных автомобилей, а также строго соблюдать дорожные знаки и разметку и не превышать скоростной режим.
- Особенно важно придерживаться правил дорожного движения при подъемах и спусках, - говорится в предупреждении от ГИБДД.
В перечень опасных участков попали:
- Участок вблизи Подымаловской развязки у деревни Шарипово и села Исамет, на трассе Москва–Уфа.
- Участок вблизи поселка Кандры, рядом с Жуковской развязкой, вблизи перекрестка у села Бишкураево на трассе Уфа-Самара.
- Участок в районе перекрестка у села Бузовьязы, неподалеку от Стерлибашевского перекрестка, а также вблизи сел Толбазы и Зирган на трассе Уфа-Оренбург
- Участок вблизи перекрестка между поселками Зинино, Жилино и Алаторка на трассе Уфа-Челябинск.
Обо всех внештатных ситуациях на дороге следует сообщать экипажам ДПС или звонить в полицию по тревожным телефонам: 235-84-02, 233-27-31.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей