Вчера, 10 ноября, в Сибае спасатели вытащили бабушку из погреба.

В экстренные службы обратилась дочь потерпевшей. Она ненадолго отошла из дома, когда пожилая женщина решила спуститься в погреб, но во время спуска не удержалась. Вернувшись домой, дочь обнаружила мать на дне погреба. После того, как спасатели вытащили женщину, ее осмотрели врачи. Бабушке повезло, она отделалась испугом. Как отмечают специалисты, подобные ситуации происходят и с животными. Напомним, ранее спасатели оказали помощь упавшему в погреб телёнку. Животное не пострадало при падении.

