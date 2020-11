В городе Кумертау спасатели вытащили из ямы с водой местного жителя, который пытался спасти свою собаку и едва не погиб сам. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Известно, что мужчина выгуливал своего пса. Собака случайно упала в яму старых очистных сооружений, наполненных водой. Не раздумывая, хозяин бросился ее спасать. Вытащил собаку, но сам упал в яму с водой. К счастью, мужчина гулял не один, а со своим приятелем. Мужчина кинул другу веревку и вызвал спасателей. По их словам, если бы хозяин собаки был один, он бы не смог выбраться из-за высоких бетонных стен и погиб.

