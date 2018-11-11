В Башкирии большегруз снес трубу и лишил подачи газа жителей 28 квартир

Сегодня, 11 ноября, серьезное ЧП произошло в селе Нижнетроицкое в Туймазинском районе республики. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Как выяснилось, всему виной стал «КамАЗ», груженый стройматериалами, которые при движении не рассчитал свою высоту и задел трубу газопровода диаметром 50 мм.В результате подача газа прекратилась в два двухэтажных дома с 28 квартирами.