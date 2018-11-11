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В Башкирии большегруз снес трубу и лишил подачи газа жителей 28 квартир
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В Башкирии большегруз снес трубу и лишил подачи газа жителей 28 квартир

Сегодня, 13:12ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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