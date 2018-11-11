В Башкирии большегруз снес трубу и лишил подачи газа жителей 28 квартир
Сегодня, 13:12ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Сегодня, 11 ноября, серьезное ЧП произошло в селе Нижнетроицкое в Туймазинском районе республики. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Как выяснилось, всему виной стал «КамАЗ», груженый стройматериалами, которые при движении не рассчитал свою высоту и задел трубу газопровода диаметром 50 мм.В результате подача газа прекратилась в два двухэтажных дома с 28 квартирами.
На место прибыли спасатели, аварийная газовая служба, ГИБДД, полиция и медики.
По состоянию на 12-30 часов газоснабжение одного жилого дома восстановлено, ведутся работы по подключению второго дома.
Обстоятельства происшедшего уточнятся. Скорее всего, водителю большегруза придется возмещать причиненный ущерб.
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