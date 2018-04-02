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Минпром Башкирии: Что будет с «неправильными» домами в зоне газопровода
Интервью
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Интервью

Минпром Башкирии: Что будет с «неправильными» домами в зоне газопровода

Сегодня, 11:48Эмиль МусинФото: Эмиль Мусин
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