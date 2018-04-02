Минпром Башкирии: Что будет с «неправильными» домами в зоне газопровода

Заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ Ильдар Шахмаев рассказал на выездном приёме граждан в Туймазах о судьбе «неправильных» домов в зоне газопроводов и дальнейших планах в энергетике.

– После анализа аварий на газопроводах в законодательство были внесены изменения об увеличении охранной зоны вокруг них, – говорит Ильдар Шахмаев. – К нам обратились жители сёл Дуслык, Гафурово и Тимирово (Туймазинский район), дома которых теперь нарушают новый норматив охранной зоны газопровода Оренбург-Шкапово-Туймазы.

– В центральных регионах России это кончается сносом строений за счет жителей...

– Уверен, что до такого не дойдет. В данном случае необходимо или расселять людей, или переносить газопровод, а это очень дорогостоящее мероприятие. Администрация Туймазинского района подготовила с коммунальщиками соответствующий пакет документов, и мы будем работать над ними совместно с «Газпромом». Часть вопросов вынесем на федеральный уровень. В ближайшее время наше министерство проведёт по этому поводу ряд совещаний.

– Люди в коридорах рассказали, как после аварий на ЛЭП 8-10 сел несколько часов сидят без света. И такое не только здесь. Мы отстаем в этом плане?

– Сегодня как раз по этому поводу пригласили специалистов электросетей и обсудили с ними меры по повышению надёжности энергомощностей Туймазинского района. Они работают по своей инвестпрограмме, ряд объектов в последние годы модернизировало «Башкирэнерго», но этого мало.

Сейчас в минпроме рассматривается вопрос создания в Туймазах подстанции мощностью 110 киловольт, которая позволит запитывать электричеством резервные линии и значительно повысить их надёжность. Сегодня ряд сёл снабжается от одной ветки, и в случае аварий они на несколько часов остаются без света. Дополнительные мощности и электролинии устранят эту проблему.

Кроме того, усиление энергоинфраструктуры откроет дополнительные возможности для промышленников и предприятий малого бизнеса запада республики. При обсуждении, а затем утверждении инвест-программ эксплуатирующих сетевых организаций мы в первую очередь защищаем интересы производственников, от которых зависит развитие республики.

Кстати, Башкортостан – в числе лидеров по инвестированию в энергетику. За последние три года у нас введены в строй три подстанции мощностью 110 киловольт (стоимость каждой – не менее 200 миллионов рублей) в Стерлитамаке, Белебее, также одна на 220 киловольт и две – на 800 мегаватт. Последние – более современные и экономят 25 процентов топлива.

В южной части республики, в Хайбулинском и и Куюргазинском районах, уже запущены в работу разномощностные СЭС общей мощностью 35 мегаватт.

Представьте, что на пустыре площадью 40 гектаров возле Бурибая компания «Хевел» за 4 месяца установила 81 тысячу солнечных панелей. Их хватает для запитки двух тысяч индивидуальных домов. Проведено 400 километров кабелей. Максимальная мощность всех модулей — при ясной погоде — 10 МВт.

Уже вышла на рынок энергии построенная в 2016 году Бугульчанская СЭС в Куюргазинском районе. Объём выработки только первой очереди модулей (мощность – 5 Мегаватт) составил 9 ГВт*час в год, что на 25% превышает плановые показатели. 70% оборудования произведено в Чувашии.

Хайбуллинский район без СЭС теперь и представить трудно. Там сейчас вступила в активную фазу разработка новых горнорудных месторождений. Солнечная энергетика дала ей стабильность и импульс к дальнейшему развитию.

В планах на ближайшие два года – увеличить солнечное электричество на юге республики ещё на 65 мегаватт (всего – планируется построить 7 СЭС, стоимостью около 6 миллиардов рублей). На юге республики неплохая солнечная активность и строительство экологичных энергостанций экономически оправдано. По другому – никак.

– На чьи деньги?