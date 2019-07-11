В Уфе закладчики наркотиков напали на полицейский патруль

Накануне, 10 июля, произошло нападение на сотрудников полиции, на улице Пушкина в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным пресс-службы, утром 10 июля полицейские патрулировали участок в районе улицы Пушкина, когда заметили двух парней, которые вели себя подозрительно. Дело в том, что ранее от местных жителей поступали сообщения о том, в данном районе замечали подозрительных людей, которые могли делать закладки наркотиков.

На сей раз подозрения вызвали два парня, которые попытались скрыться от полиции на автомобиле.

- При задержании один из молодых людей брызнул в лицо патрульному из газового баллончика и резко начал движение на автомобиле вперед, при этом совершил наезд на другого полицейского. В итоге машина с находившимися в ней подозреваемыми скрылась с места происшествия, однако вскоре была задержана инспекторами столичного полка ДПС. Подозреваемыми в нападении на полицейских оказались 19 и 20-летние жители Уфы, - уточнили в МВД.

Известно, что пострадавшие во время нападения патрульные обрались в больницу за медицинской помощью.